ريال مدريد يتواصل مع محمد صلاح

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
زعمت “كنال بلس” الفرنسية أن ريال مدريد تواصل بشكل مبدئي مع محمد صلاح نجم ليفربول تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال فيليب كارايون الصحفي بالقناة الفرنسية ردا على سؤال “بعد إدين هازارد، هل يرغب ريال مدريد في ضم نجم آخر؟” قائلا: “نحن في مرحلة المفاوضات الأولية بين ريال مدريد ومحمد صلاح”.
وأضاف كارايون أن ريال مدريد يرغب في تكوين ثلاثي هجومي قوي برفقة هازارد وجاريث بيل، ولذلك يريد النادي صلاح كـ”هدف أولي”.
ويستمر تعاقد محمد صلاح مع ليفربول حتى صيف 2023.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم صلاح بالانتقال إلى النادي الملكي، حيث أوضحت تقارير مؤخرا أن زين الدين زيدان يرغب في ضم ساديو ماني لاعب ليفربول.
يذكر أن محمد صلاح هذا الموسم، سجل 26 هدفا وصنع 13 في 51 مباراة خاضها ضمن جميع البطولات.
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