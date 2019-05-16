الجيش الإيراني: طهران لم ولن تبدأ بأي حرب لكنها جاهزة للرد الساحق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مصدر في قيادة القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران لم ولن تبدأ أي حرب، مضيفا: “لكن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة وقوية ومستعدة للرد أكثر من أي وقت مضى”. ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية “إرنا” عن مصدر في قيادة القوات المسلحة الإيرانية قوله، اليوم الأربعاء: “حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهم لينكولن” لم تدخل المياه الخليجية وتوقفت في بحر العرب. المياه الخليجية هادئة أكثر من أي وقت والادعاءات الأمريكية بإرسال أسطول، كاذبة ومجرد حرب نفسية”.

وحول اتهام السلطات السعودية لإيران وحركة أنصار الله اليمنية، بالقيام بعمل “إرهابي” باستهداف المنشآت النفطية السعودية، قال المصدر:”لأنصار الله الحق في الدفاع عن اليمن وشعبه في وجه الاعتداءات السعودية بعد أن راقب العالم منذ سنوات الهجمات السعودية على الشعب اليمني الأعزل ودمر البنى التحتية اليمنية”.