بيان البرهان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اذاع السيد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الساعة الأولي من فجر اليوم الخميس بيانا الى الشعب السوداني وكان الرجل في كلامه واضحا جدا وهو يتهم جهات مندسة بمحاولة إجهاض الثورة وعدم تمكينها من تحقيق أهدافها .

في البداية لابد أن تقول إن لهجة الفريق البرهان كانت حادة جدا تجاه شركائهم في التفاوض – قوى اعلان الحرية والتغيير – متهما إياهم بالتصعيد الاعلامي الشديد والغير مبرر ، وأنهم قد أهانوا الجيش وقوات الدعم السريع والشرطة ، والواقع أن هؤلاء قد جاءوا من رحم هذا الشعب – بحسب تعبيره – وانحازوا الى ثورته المباركة ودعموا التغيير وكان لابد من شكرهم والثناء عليهم لا السخرية منهم والاستهزاء بهم بل ونشر الكراهية ضدهم ، وهذه اللهجة الغير معهودة من المجلس ورئيسه توضح أنهم أرادوا أن يفرضوا هيبتهم ويشعروا الناس بأنهم سلطة حقيقية وهذا لن يفيد في شيء ولن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان .

الفريق البرهان جاء على عدة نقاط نذكرها سريعا مع تعليقات مقتضبة عليها ان شاء الله .

تحدث الفريق البرهان عن الحراك الثوري والتوصل الى شبه اتفاق مع القوى الثورية للوصول بالبلد الى بر الأمان لكن ما جرى يمكن أن بجهض هذه الثورة ولابد من عمل الجميع علي حماية ثورتهم ومنعها من الاختطاف ، ثم عرج الفريق البرهان الى الإعلان عن بعض النقاط التي توصلوا إليها وقرروها كمجلس عسكري وهي :

1. وقف التصعيد وتهيئة المناخ للإتفاق والإحتفال به .

وهذا كلام جميل وليفهم هؤلاء المعتصمون أن خطواتهم التصعيدية ستضر بهذا الاتفاق.

2. عمل لجان مشتركة لحماية مكان الإعتصام وعدم توسعته وتم الإتفاق على ان مكان الإعتصام ينحصر فقط أمام القيادة العامة.

إلا أن الأمور تطورت بصورة متسارعة تمثلت في :

. . إصدار جدول بالتصعيد الثوري متزامن مع سير التفاوض من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير .

.. الإستفزاز المباشر والإساءة البالغة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع علماً بأن قوات الدعم السريع ولدت من رحم هذا الجيش العظيم ولعبت دوراً مهماً ومؤثراً في أمن البلاد حرباً وسلماً وإنحازت لثورة الشعب ولعبت دوراً مؤثراً في إنتصار الثورة وحمايتها، ويلعب قادتها دوراً سياسياً وإقتصادياً هاماً وضرورياً وقائد ثاني الدعم السريع يلعب أدواراً متعاظمة في سبيل إستباب الأمن والإستقرار.

3.. التصعيد الإعلامي الغير مبرر واللهجة العدائية التحريضية ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وهذا قول بالغ الخطورة ويعني أن بوادر الطلاق بين بعض مكونات الثورة والمجلس الغسكري قد بدأت تلوح في الأفق وتفكك جدار الثقة المتصدع اصلا .

.. قفل الطرق والجسور مما خلق حالة من الإحتقانات المرورية في العاصمة القومية ووقف عائقاً أمام الخدمات والإحتياجات لكل مكونات الشعب.

.. قفل خط السكة الحديد مما ادى الى قطع الامداد عن الولايات وعدم وصول المواد الضرورية من مواد التموين والمشتقات البترولية للكهرباء .

..قفل الطرق بصورة واسعة حول القيادة مما يؤدي لصعوبة القدرة على الحركة والمناورة لحماية ساحة الإعتصام.

وهذه النقاط صحيحة إذ تم اغلاق العديد من الطرق العامة وتسبب ذلك في زيادة معاناة الناس .

.. الخطاب العدائي خلق حالة من الفوضى العامة والإنفلات الأمني الغير مقبول في العاصمة القومية والولايات .

وهذا هو الخطر الداهم .

.. تسلل عناصر مسلحة داخل مكان الإعتصام وحوله والإمتدادات الجديدة وجامعة الخرطوم ( البركس) وكبري النيل الازرق وشارع النيل وإستهدفوا القوات المسلحة والدعم السريع والمواطنين وإزهاق ارواح عدد من شباب السودان .

.. لذا نناشد ابناء بلادنا العظيمة وحفاظا على سلامتهم وحماية للثورة المجيدة وحتي لاتنزلق بلادنا نحو الانفلات الامني الذي تصعب السيطرة عليه.

انه هنا يحاول تحميل قوى اعلان الحرية والتغيير المسؤولية عن التفلتتات التي حدثت وعليه أن يكون منصفا ويبتعد عن لغة التخوين والاتهام بلا دليل.

وقال البرهان :

من الكلام أعلاه ومن واقع مسؤليتنا أمام الله وشعبنا وجيشنا وثورتنا لقد قررنا الاتي:

++. وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتي يتهئ المناخ الملائم لاكمال الاتفاق .

++. إزلة المتاريس جميعها خارج منطقة ساحة الاعتصام .

++. فتح خط السكة حديد لأمداد الولايات التي تضايقت كثيرا من شح المواد التموينية والبترولية .

++. عدم التصعيد إلاعلامي وتهيئة المناخ الملائم الذي يؤمن الشراكة الحقة لاجتياز هذه المرحلة الحرجه من تاريخ بلادنا العظيمة.

++. عدم التحرش او الاستفزاز للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والامن وهي تعمل لحمايتكم وحمايه الامن العام .

الشعب السوداني الابي:

ستظل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الامن الوطني على عهدها في حماية مكتسبات الثورة وستطلع بدورها كامالا في حماية الوطن والمواطن والنأي بة عن المنزلقات الخطرة عليه نناشد المواطنين الكرام والثوار الشرفاء بحماية مكتسبات الثورة وفاءً لدماء الشهداء وتطلعات الشباب والشعب السوداني وعدم الانجراف وراء اعداء الوطن والعمل سويا للوصول بهذه الثورة المباركة الى مرادها وتحقيق تطلعات وحلم الشعب السوداني في بناء دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالةوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إعلام المجلس العسكري الإنتقالي 16 مايو2019 م

هذا الكلام من الوضوح بما لا يحتاج معه الى توضيح أو شرح

والله الموفق .