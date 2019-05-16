استهداف ارامكو يربك السعودية.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حالة من الارتباك والذهول سادت الأوساط السعودية الرسمية اثر الهجوم النوعي الكبير الذي شنه اليمنيون عبر الطائرات المسيرة في العمق السعودي واستهدفوا بصورة مباشرة منشأت ارامكو النفطية .

الهجوم اليمني المحكم تسبب في تعطيل الخط الاستراتيجي النفطي في ينبع وهو خط ينطلق من حقول الإنتاج الرئيسية في شرق السعودية وصولا إلى ميناء رأس تنورة الهام على البحر الاحمر في غرب المملكة ويعرف هذا الخط بخط شرق غرب ، وتبلغ السعة القصوي لهذا الخط خمسة مليون ونصف المليون برميل من الخام يوميا وان كان الان ينقل اقل من طاقته باعتبار أن غالب صادرات النفط السعودي تتم عبر الخليج إذ ظل هذا الخط طوال العام الماضي ينقل قرابة الثلاثة مليون برميل يوميا بحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والنفطية ، ويتم تكرير أغلب المنقول عبره للاستخدام الداخلى ويصدر فائض المشتقات والخام الى الخارج ، وتخطط ارامكو الى توسعة هذا الخط حتي يستوعب ستة مليون ونصف المليون برميل يوميا مما يعني أن إصابة هذا الهدف بحد ذاته رسالة ردع للسعودية المتمادية في عدوانها الهمجي على الشعب اليمني المظلوم ، ورسالة هامة واضحة الدلالة أن أهل اليمن يدخلون عامهم الخامس من الصمود بانجازات نوعية جديدة عبر عنها قائدهم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مقابلة تلفزيونية قبل أسابيع بأنهم سوف يستهدفون في المرحلة المقبلة اهدافا حيوية وحساسة ومؤثرة في عمق دول العدوان وبالفعل جاء هذا الهجوم اليمني النوعي على العمق الاستراتيجي السعودي ليؤكد أن تصميم اليمنيين على مواصلة الصمود انتقل من مرحلة الدفاع الى الهجوم وان دول العدوان موعودة بتطورات جديدة تشكل مفاجأة لهم وللعالم اجمع وسيندم السعودي والاماراتي على مواصلة جرائمهما في حق الشعب اليمني المظلوم.