قرار أمريكي جديد بشأن فنزويلا…بسبب “مخاوف أمنية”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أمرت وزارة النقل الأمريكية بتعليق جميع الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وفنزويلا بسبب المخاوف الأمنية، حسبما قالت وزيرة النقل إلين تشاو في بيان اليوم الأربعاء.
القاهرة — سبوتنيك. وقال تشاو: “أوافق على أن المصلحة العامة تتطلب تعليقا فوريا للنقل الجوي الأجنبي بين الولايات المتحدة والمطارات الفنزويلية”.
وأضافت: “تم تعليق سلطة جميع شركات النقل الجوي الأمريكية وشركات النقل الجوي الأجنبية على توفير النقل الجوي الأجنبي من وإلى المطارات الفنزويلية”.
ويذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 يناير / كانون الثاني الماضي، بعد إعلان خوان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.
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