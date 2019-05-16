مخاض التأسيس .. بقلم احمد مجذوب البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاهوذا صنم اﻻنقاذ الذي ظل اهله عليه عاكفون..قد هوي علي ام راسه..بعد ان استمرأوا خداع الناس وما دروا..انهم ما خدعوا اﻻ انفسهم التي بين جنبيهم وما كانوا يشعرون.. حتي اذامابانت الحقيقه باهرة ساطعه كالشمس في رائعه النهار.وبان زيف اﻻدعاءات وسقطت اﻻقنعة في امتحان الصدقيه وتجسيد المرفوع من شعارات الطهروالنقاء وحاكميه قيم الدين..جرت سنن الله عليهم كما جرت علي سﻻطين من قبلهم وممالك سبقتهم تشبهم في السمت والهيئه،في الباطن والمخبر..يظنون ان شعاراتهم الكذوب ونفاقهم الطروب ينجيهم من مصيرهم المحتوم..لقدفات عليهم ان مناطحه سنن الله في كونه وخلقه ﻻتتأتي ﻻحد مهما كان موقعه ووضعه وادعائه ومهما تدثربلباس الدين واهدابه..فان لحظه الحقيقه اتيه ﻻريب..وعندها.فانهم ﻻيخادعون الله..الذي يعلم السرائروما تطويه الضمائر..فتعمل سنته في استبدال قوم لم يكفوا ايدهم عن الدم الحرام والمال الحرام..والولوغ في جملة من المفاسد بأسم الله..فكان حقا علي الله ان يذيقهم بعض الذي عملوا..حتي يتبين الناس..الخبيث من الطيب..ولئن جاء العقاب بسبب الجرائر التي ارتكبها المﻷ من القوم..اﻻ ان المستضعفين منهم هم اكثر من يدفع ثمن انهيار المشروع..فالفتن ﻻتصيب الذين ظلموا منهم خاصه..ولهذا هم يتحملون الوزر مرتين..مرة بفعل الفشل الذي حاق بالمشروع واثارهذا الفشل عليهم نفسيا واجتماعيا..ومرة اخري بسبب فعل السفهاء من عضويتهم وتحملهم لعبء سلوكهم المنحرف عن الجادة المفترضه.

لو كانت النذرتغني عن القدر ﻻغنت امم وممالك سابقه..ولكنه قدرالله النافذ وسنته الماضيه..لقد ظللنا نكتب..ونرجو..ونحذر من مآﻻت مفتوحة علي كل اﻻحتماﻻت..زادنا في ذلك قراءات في مسيرة اﻻمم وصيرورة حركة التاريخ واحداث ووقائع الراهن المعاش..وقلنا ان الحكومات تسقط اول ماتسقط في نفوس وعقول وافئده الناس قبل سقوطها الخارجي الفيزيائي..يعني السقوط المعنوي يسبق السقوط العملي..وذكرنا مرارا ان النذر التي تعطي اشارات ان بدايه النهايات قدبانت و اقتربت وانهاتتمثل في:

1-ضبابيه الرؤيه وعدم وضوحها وبلورتها في منهج متماسك سوي كان ذلك علي مستوي المفاهيم اوالتطبيق.ويكفيها بؤسا ان تفشل في ايجاد برنامج متكامل..يلبي اشواق وتطلعات الحيل الذي نشأ في حضنها وتحت سمعها وبصرها ..فتسرب من بين يديها..رغم دراسته اﻻكاديميه في ظل منهجها..وتحت رعاية تصوراتها..ولكنه آثر النجعه واﻻبتعاد الي مصادر معرفيه اخري..جعلته يلتمس خيارات ومناهج اخري..ادت الي عزلتة الشعوريه تجاه ما هو قائم..هذه العزله تحولت بمرور الزمن الي تضاد وخصومة..جعلته راس الرمح وصاحب قصب السبق في احداث التغيير..تم هذا حتي داخل حواضن النظام ومرجعيته الفكرية والسياسيه..فشاهدنا عدد مقدر من الشباب الذين ينتسبون لقادة النظام يشاركون بفاعليه في التظاهرات واﻻحتجاجات الذي انتكست بنظام شيده اﻻباء واﻻعمام واﻻخوال..وﻻريب في ذلك فهم ابناء جيل واحد يتكلم بلغه مشتركه ويعبر عن طموحاته ورؤاه..فذابت بذلك فواصل الايدلوجيا..والعنصر…والقبيله..والحزب واضحت اللغه لغه المصلحه والفائدة المشتركة.

2؛التضعضع الذي اصاب الكتلة او الحاضنه اﻻجتماعبه للنظام ..بفعل التهميش الذي حدث لها وعدم اﻻكتراث بها ولما تمثله من مرجعيه.. بل اضحت ﻻتستدعي اﻻ للحشد والتأييد و اضفاء بعض المشروعيه لبعض السياسات والبرامج ..ضف علي ذلك تداخل

اﻻختصاصات وتشاكس المصالح واختﻻف الرؤي وتباينها..مما ادي في النهايه الي تغليب الرؤي البراجماتيه المصلحيه اﻻنيه..علي الفعل المبدئ اﻻستراتيجي.

3-هذا التجاذب في الرؤي واﻻختصاصات يجعل العﻻقه داخل الحاضنه اﻻجتماعيه ومكوناتها عﻻقه مصالح خاصه ﻻتحفل كثيرا بالمبدأ واﻻخﻻق..ولهذا يسعي الكل لكسب ود من ببده زمام اﻻمور حتي يحقق اكبر قدر من المنافع والمغانم الشخصيه..في ظل هذه اﻻجواء يكثر النفاق والشقاق. وشراء الذمم..وتهتري اﻻخﻻق ..وتتهدم القيم..ويكثر اﻻبتزاز..ويروح الناس ويغدون قربا وبعدا من القيادة..التي تبتهج بهذا المارثوت النفاقي..وهي ﻻتدري ان في هذا السلوك الذي شيدته وشجعته ورعته حتفها ومكان قبرها..فعند النوازل والزﻻزل..ﻻتتوقعن من مجموعة من الناس استشرت فيها هذه العلل ان تنهض مدافعه ومنافحه عن مشروعهابقول الحق في وجه من ببده زمام اﻻمور لتردعه عن الدمار و التخريب الذي يحدثه..ولهذا نجد قضايا مثل الفساد الذي ولغ فيه بعض رموز النظام..والضائقه اﻻقتصاديه.وترهل وتكلس دوﻻب العمل في الدوله.وغيرها من القضايا المركزيه..التي مسكت بخناق النظام..واودت به في النهايه..لم يتحرك المؤتمر الوطني بصورة فاعلة لحل هذه القضايا بل تركت الرئيس السابق وحده يخبط عشواءا يمنة ويسري..من غير هدي وﻻكتاب منير

4-الضبابيه التي ظللت و اكتنفت العﻻقات الخارجيه وعدم ثباتها وفق نهج يحقق المصالح العلياللبﻻدو يحفظ امنها القومي ..جعل نظام الحكم السابق هذا الملف الخطير والشائك عرضه ﻻصحاب اﻻهواء واﻻجندة الخاصه من ذوي القابليه لﻻبتزاز وبيع المواقف الذين يغلبون مصلحتهم الخاصه علي مصلحه البﻻد والعباد ..ولهذا كان طبيعيا ان يصبح النظام السابق مكشوف الظهر ﻻسند له وﻻظهرا وﻻظهيرا..رغم بذله لماء وجهه وهرولته من اجل اﻻنضمام ﻻحد المحاور..اﻻ انه وجد الصدوالرد..فقد سقط في امتحان الصدقيه ولم يعد يحفل به احد..فقد امتحن من قبل وفشل في اﻻمتحان

5-اخر مسمار..ولعله اﻻول..ابتعاد اهل الكفاءة المهنيه واﻻجتماعية واﻻخﻻقيه وانزوائهم..اما بفعل اﻻبتعاد القسري..اوبسبب القناعات التي تغيرت والرؤي التي تبدلت.او بسبب اﻻمتعاض..من ان ما حدث ليس هو ما كان مرجواومأمولا والمراد تحقيقه..ولهذا انفصلت طائفة وكونت احزابها وبفوارق زمنيه حسب وقت استشعارها للحظة اﻻنحراف..وتحملت عبء هذا الخروج وتبعاته سجونا ومعتقﻻت وتشريدا. وانزوت طائفه اخري ولزمت الصمت والجلوس علي الرصيف..واختارت ثالثه الابتعاد المادي الجسدي والقطيعه المعنويه. فمنهم من هاجر الي بﻻد الله الواسعه..ومنهم من اثرالبقاء..يعايش مآﻻت مشروعه الذي انتمي اليه وحلمه الذي تبخر..ولكنهم اتفقوا وعكفوا علي مراجعات عميقه للبنيه التأسيسيه للمشروع والنظراليه من جوانبه العده فكريه كانت او مفاهيميه.ومنهم من حمل السﻻح وحارب دولته التي سلخ شطر عمره مبشرا بها.. وارتد الي تكويناته القبليه واﻻثنيه اﻻوليه بعد سقوط قناعاته اﻻيدولوجيه ويأسه وقنوطه من بارقه اي اصﻻح او اوبه..

لكل ذلك كان طبيعيا ان تمضي اﻻنقاذالي نهاياتها الحتميه وفقا لتلك المسارات التي ذكرت آنفا..فكان السقوط هو منطق هذا التداعي. فسقطت..ثم ماذا بعدالسقوط.؟.وماهي المآﻻت؟؟ الحمدلله ان مآﻻت مابعدالسقوط مازالت تحت السيطرة رغم حاله السيوله التي تعتلي المشهد..فلقد شهدنا مآﻻت التغييرفي بعض دول الربيع العربي..وما حدث من تشظي لها وتناحر افضي في النهايه لدول فاشله..ولكننا مانزال نمسك بأعنة اﻻموروزمامها..شريطه ان يتحلي الجميع بقدرعال من المسئوليه الوطنيه لتجاوزهذه المرحلة الحرجه بأقل كلفة ممكنه وفي زمن وجيز.ﻻن تطاول آمد اﻻنتقال يطيل عمر اﻻزمات ويناسلها بفعل شيطان التفاصيل..فليكن العزم والقدرة علي تجاوز المطبات الحقيقه والمصطنعه هو الديدن..واﻻرتقاء لمواجهه التحديات العظمي والقضايا الكبري التي ظلت حاضرة في واقعنا طيلة الفترات الماضيه والحقب المتعاقبه منذ اﻻستقﻻل والي يوم الناس هذا..فالتركه ثقيلة ومعقده.. ونحن اﻻن في امس الحاجه لنصب منصه جديدة للتأسيس الوطني نعيدبها بناء اللحمة الوطنيه وفق اسس ومفاهيم جديدة تستصحب معها وتضع في حسبانها المتغيرات العميقه التي حدثت في بنيه الواقع المتحرك..سياسيا واقتصاديا واجتماعيا طيلة هذه الفترة..واﻻسترشادكذلك..بتجارب الدول المشابهه لنا.التي تجاوزت وعبرت معضﻻت اكثر تعقيدا وتشابكا..بفضل وعي وتجرد قادتهاونخبها..وإثارهم المصلحه العامه علي حظوظ النفس واﻻنتصار للذات.

اذن نحن في مرحلة مخاض..ﻻتزعحني كثيرا..بعض مظاهر التفلتات هنا وهناك..فهذه هي طبيعه مراحل اﻻنتقال..ولقدمررنا ببعض مظاهر هذه السلوكيات عقب سقوط نظام مايو..مع اختﻻف المقدار والتحديات..ولكن نجاحنا في تجاوز هذه المراحل من مطبات الهشاشه والرمال المتحركه..رهين بمقدار وعينا واصرارنا ومثابرتنا علي الوصول لمربع الصﻻبه واﻻرض الثابته..ومن ثم اﻻستقامة واﻻستعداد ﻻنفاذ المشروع الوطني المرتجي..فالنحرص علي خروج الجنين من مرحلةآﻻم المخاض واوجاعه..الي مرحلة الطلق والخروج للحياة.فالجميع مثل الطبيب الذي ينتظر فاعليه تطبيبه ومراعاته لﻻم وجنينها طيله تسعه اشهر..والجنين هو مخرجات ومكتسبات الثورة..فاما يخرج سليما معافا يسر الناظرين..او مريضا مشوها تعافه النفس ويشمئز منه الناظر..فالينظر الجميع لحال اﻻم(الوطن) في كﻻ الحالتين…ان قيادة اﻻمم ونقلها من حالة ﻻخري..ليست نزهه تقودها التصورات الساذجه واﻻماني الحالمه..انما فعل يجترحه اصحاب المبادرات الخﻻقه والرؤي العميقه التي تحيل المستحيل ممكنا والعصي سهﻻ..ومانيلسون مانديﻻ وامثاله عنكم ببعيد..فالتعتبر نخبنا من التاريخ وسننه..ومن التجارب وفعلها..