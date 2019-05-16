الولايات المتحدة تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى فنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أمرت وزارة النقل الأمريكية بتعليق كافة الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وفنزويلا “بسبب الأوضاع الخطيرة في تلك البلاد”.

وطلبت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من وزارة النقل القيام بهذه الخطوة. وجاء في رسالة منها إلى وزارة النقل بهذا الصدد أن “الظروف في فنزويلا تهدد أمن وسلامة الركاب والطائرات والطواقم التي تنفذ الرحلات من وإلى هذا البلد”.

ويشمل الحظر كافة رحلات طائرات الركاب وطائرات النقل بين البلدين.

وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على مسؤولين فنزويليين ومؤسسات حكومية وشركات فنزويلية، بما فيها شركة النفط الحكومية “PDVSA” على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، وتصعيد التوتر بين السلطات والمعارضة التي أعلن زعيمها خوان غوايدو نفسه “رئيسا مؤقتا” للبلاد، منذ 23 يناير الماضي. المادة السابقة حسني مبارك يكشف أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت المقالة القادمة هكذا يتحكم هكذا يتحكم ابن سلمان بثروة آل سعود الفاحشة الموزعة على 2000 شخص فقط

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