المجلس العسكري يوقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة؛ وازالة المتاريس وفتح السكك الحديد.

ودعا البرهان الى عدم التصعيد الاعلامي؛ واستفزاز القوات المسلحة وقوات الدعم السريع؛ علما بانها ولدت من رحم الجيش وانحازت الى ثورة الشعب ويلعب دورا قادتها دورا سياسيا واقتصاديا هاما وضروريا.

واضاف أن القوات المسلحة دخلت في حوار مع قوى اعلان الحرية والتغير توصلنا الى وقف التصعيد؛ الا ان الأمور تطورت بإصدار جدول بالتصعيد الثوري من احدى فصائل قوى الحرية والتغيير بالاضافة الى الاستفزاز المباشر للقوات المسلحة والدعم السريع التي لعبت دورا مؤثرا في حماية الثورة.

وقال ان اللهجة التحريضية ضد القوات المسلحة والدعم السريع؛ تسلل عناصر مسلحة داخل مكان الاعتصام وحوله والامتدادت الجديدة حيث استهدفت القوات المسلحة والدعم السريع والشباب أدى الى انتفاء سلمية الثورة؛ وناشد ابناء الوطن حتى لاتنزلق بلادنا نحو الفوضى.