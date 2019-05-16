ملخص ما جاء ببيان رئيس المجلس الإنتقالي “البرهان”

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الإنتقالي في بيان له فجر الخميس ” رغم سير المفاوضات مع قوى اعلان الحرية والتغيير والاتفاق على الحفاظ على مكاسب الثورة، إلا أننا لاحظنا التصعيد والاساءة للدعم السريع واستفزاز القوات المسلحة وقفل طرق المواصلات والسكة حديد، مما أدى إلى إنتفاء سلمية الثورة، حسب مانقل محرر أخبار الخليج 365.
وأضاف البرهان: أن الخطاب العدائي خلق حالة من العداء والفوضى وتسلل عناصر مسلحة استهدفت الدعم السريع والقوات المسلحة وعدد من المواطنين وهذا ادى لانتفاء سلمية الثورة.
وعليه أصدر “البرهان” قراره بوقف التفاوض ل 72 ساعة حتى فتح المتاريس وايقاف التصعيد ضد المجلس العسكري، وفتح السكة حديد لايصال السلع، و التوقف عن الاستفزاز للقوات المسلحة وكل المكونات، مناشداً الجميع لعدم الانجراف للفوضى والتخريب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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