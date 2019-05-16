تأجيل إجتماعات المجلس العسكري ولجنة مشتركة لإزالة المتاريس

الخليج 365 :

أُجلت اجتماعات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي كان مقرراً لها اليوم الأربعاء لأجل غير مسمى.

وقال مصدر من المجلس العسكري لباج نيوز إنهم طلبوا التأجيل الاجتماع الأخير بعد أن أغلق الثوار شوارع رئيسية في العاصمة الخرطوم عكس ما كان متفقاً عليه بين الطرفين.

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وكشف المصدر عن وجود لجنة مشتركة لإزالة المتاريس من الشوارع عدا حدود الاعتصام المعروفة منذ ١١ أبريل الماضي.

وأكدت قوى الحرية والتغيير تأجيل الاجتماع ورهنت العودة بسحب قوات الدعم السريع من ساحة الاعتصام بحسب ما ذكر عضو تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم.

وظهر الأصم وخالد عمر وهما يتحدثان مع الثوار ويحاولون إقناعهم بإزالة المتاريس من الشوارع.