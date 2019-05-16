حسني مبارك يكشف أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت

شهاب محمد - الخرطوم - السودان اليومقالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إنها قامت بلقاء خاص مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك‬، مشيرة إلى أنه كشف لها أسرار وخفايا الغزو العراقي‬ للكويت.

وأوضحت الإعلامية الكويتية أن مبارك تحدث معها عن عواقب صفقة القرن وشارك معلومات عن حرب أكتوبر واستعادة سيناء، وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط.

وتابعت الإعلامية قائلة: “‏الرئيس حسني مبارك في لقائه معي قال لي: قلت لشيمعون بيريز: إنتوا عاوزين تدخلوا الجامعة العربية؟.. ابعد عن الكلام ده.. الجامعة العربية دي بيت العرب”.

ووذكرت الإعلامية أن “‫الرئيس حسني مبارك قال: قلت لكلينتون بكل وضوح مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس. ومحاولة فرض حلول غير عادلة في قضية الشرق الأوسط بسبب اختلال موازين القوى، لن تجعل أي سلام أو تعاون دائم بل قد تنفجر الأوضاع في أي وقت”.

ونوهت السعيد إلى أن الرئيس مبارك قال: “شجعت رابين على التفاوض مع السوريين، وكان السوريون متحفظين في إطلاعنا على المفاوضات، وأبلغني رابين بالاتفاق مع سوريا بأنها ستأخذ أرضها، لكن نقطة الخلاف كانت في رفض السوريين إقامة علاقات وفتح سفارات، وعقب اغتيال رابين، أراد السوريون تنفيذ الاتفاق لكن بعد مجيء نتنياهو كانت الفرصة ضاعت وانتهت”.