إزالة المتاريس حول ساحة الاعتصام والمجلس العسكري يؤجل المفاوضات مع قوى الحراك

شرعت قوى إعلان الحرية والتغيير في ازالة عدد من المتاريس اغلق بها المعتصمين شوارع رئيسية مؤدية الى وسط العاصمة الخرطوم؛ في وقت اعلن المجلس العسكري تأجيل اجتماعا كان مقررا له مسار اليوم الاربعاء مع وفد الحراك الشعبي؛ لمواصلة ترتيبات نقل السلطات.

وتأتي هذه التطوارت في اعقاب الاحداث التي جرت مساء اليوم وادت الى وقوع (9) اصابات بالرصاص الحي وسط المعتصمين من قبل قوات بملابس عسكرية؛ واتهم ناشطون قوات من الدعم السريع في الاعتداء على المتواجدين بالمتاريس بالرصاص الحي.

ورصد(اخبار الخليج 365) جولة قام بها عدد من قيادات قوى الحرية والتغيير لبعض المتاريس بشارع النيل؛ حيث طلبت القيادات من المعتصمين بازالة عدد من المتاريس للسماح بانسياب حركة المرور بصورة طبيعية.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين خارطة محدثة لساحة الاعتصام؛ وحث المعتصمين بالالتزام بها وتجنب الاحتكاكات مع قوات الجيش والدعم السريع المنتشرة بكثافة في قلب الخرطوم.

وشهدت ساحة الاعتصام الاثنين الماضي هجوم من مجموعات تسللت الى الداخل واطلقت الرصاص الحي في مواجهة المعتصمين ادى الى وقوع 7 قتلى وأكثر من 150 جريح.

وكان المجلس العسكري قد اتهم ما اساهم بالمندسين يريدون تخريب التقدم المحرز مع قوى الحرية والتغيير؛ وقال ان هذه المجموعات تريد جر البلاد الى العنف.

كما نفت قوات الدعم السريع التي تتبع لنائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دلقو (حميدتي)؛ اية صلة لها بهذه الاحداث بعد اتهامات وجهت لها من قبل المعصتمين.