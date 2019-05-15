الاتحاد الأوروبي يدعو لمواصلة مفاوضات انتقال السلطة في السودان

دعا الاتحاد الأوروبي الى استمرار المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير حول القضايا المتعلقة للاستجابة لمطالب الشعب السوداني؛ واعتبر ما احرز من تقدم خطوة ايجابية.
وقال في بيان اليوم الاربعاء إن التوصل إلى صفقة شاملة تسمح بالنقل السريع والمنظم إلى الحكم المدني يتطلب إحساسًا بالمسؤولية والوصول الى حل وسط من كلا الجانبين.
وأعلن تاييده لبيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ودور الاتحاد الأفريقي في المساعدة في دفع عملية الانتقال السياسي إلى الأمام؛ مؤكدا انه بمجرد حدوث انتقال مدني ، سيكون الاتحاد الأوروبي جاهزًا للمساعدة ، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأشار الى ان الهجوم على المتظاهرين في 13 مايو في الخرطوم والذي أدى إلى سقوط ضحايا أمر غير مقبول ويحتاج إلى التحقيق الشامل مع المسؤولين عن ذلك.
وأضاف الاتحاد الاوروبي نتوقع من جميع الأطراف في السودان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من العنف وضمان احترام الحريات الأساسية.
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