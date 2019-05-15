شاهد لحظة إطلاق النار بشارع الجمهورية على المعتصمين (فيديو)

يظهر فيديو نشره "حزب المؤتمر السوداني"، الأربعاء 15 مايو، على صفحته في فيسبوك، لحظات إطلاق رصاص على المتظاهرين في شارع الجمهورية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

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