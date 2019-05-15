الحرية والتغيير: المجلس العسكري يعلق المفاوضات معنا حتى إزالة المتاريس

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر في قوى الحرية والتغيير، أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعلق المفاوضات معنا حتى إزالة المتاريس.

في وقت متأخر من مساء الاثنين، ومساء اليوم الثلاثاء، شهد ميدان اعتصام الخرطوم إطلاق نار مكثف بمحيط ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم.

وناشدت قوى إعلان الحرية والتغيير المعتصمين الالتزام بمنطقة الاعتصام المحددة منذ 6 أبريل أمام القيادة العامة للجيش، وعدم "الاستجابة للاستفزازات المقصودة لجرنا لدائرة العنف"، مؤكدة أن السلمية هي الرادع لكل محاولات الالتفاف على "مكتسبات ثورتنا وشعبنا".