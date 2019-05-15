بيان لجنة أطباء السودان المركزية بشأن حصيلة أحداث اليوم في الخرطوم

أتهمت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الاربعاء قوات الدعم السريع بإطلاق الرصاص على المعتصمين السلميين مما أدى الى سقوط العشرات من المصابين . نص البيان : في محاولات آثمه لفك المتاريس والاعتصام المجيد قامت قوات تابعة للدعم السريع بإطلاق الرصاص على المعتصمين السلميين وترويعهم وضربهم بالعصي. -إصابات الرصاص: ١- إصابة شاب عشريني بطلق ناري في الصدر ٢- اصابة شاب عشريني بطلق ناري في الركبة ٣- إصابة شاب عشريني بطلق ناري في العنق والآن بغرفة العمليات. ٤- إصابة شاب بطلق ناري في البطن، تجرى له عملية عاجلة الآن داخل غرفة العمليات. ٥- إصابة شاب برصاص في الساق الايمن Advertisements ٦- إصابة شاب برصاص في البطن ٧- إصابة شاب برصاص في الصدر ٨- إصابة شاب في الساعد واليد من أثر الضرب ٩- إصابة شاب بحجر في الرأس ١٠- حالة اختناق ١١- إصابة شاب في الرأس بعد الضرب بالعصي ١٢- إصابة شابة في أنحاء الجسم المتفرقة نتيجة الضرب بهروات ١٣- إصابة شاب نتيجة الضرب بالعصي ١٤- إصابة شاب في العنق بكعب البندقية ( الدبشك )

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