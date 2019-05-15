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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يدعو للاستبشار، وهاجم البشير ووصفه بـ”الديكتاتور الإخواني” بعد أن كانت الإمارات أكبر الداعمين له وخصص البشير لها آلاف من القوات السودانية للقتال نيابة عنها في اليمن.
واعتبر “قرقاش” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) أن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الإستقرار والتعافي. وأضاف أن ذلك يأتي “بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان، السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل.”
من جانبه أحرج المفكر السوداني المعروف الدكتور تاج السر عثمان “قرقاش” برد ناري، قال فيه:”بالفعل كان ديكتاتوريا وكنتم حلفاءه وقدم لكم ما لم يقده ديكتاتور آخر ووعدتموه آنذاك بالوفاء له جيلا بعد جيل” وتابع في رده الذي أرفق به مقطعا مصورا للقاء جمع البشير بابن زايد:”وعندما ضاقت عليه وانتهت مصلحتكم منه كنتم أسرع الناس إلى التخلي عنه وهذه رسالة حية لمن يثق فيكم من بعده”
وكتب مدير تحرير موقع ميدل إيست آي البريطاني ديفد هيرست مقالا يحذر فيه من أن السعودية والإمارات لا تريدان على الإطلاق قيام حكومة مدنية مستقلة في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تتبرأ من البشير بعد انتهاء دوره وتصفه بـ “ديكتاتورا إخوانيا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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