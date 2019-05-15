هذا ما قال قريش لرئيس إتحاد الكرة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف الأمين العام لنادي المريخ محمد جعفر قريش عن ما دار بينه ورئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد، مشيرًا إلى أنّه أخطره بأنّ الاجتماع مع رؤساء أو نواب أندية الممتاز دون غيرهم غير عملي.
وقال محمد جعفر قريش في تصريح لـ”باج نيوز” إنّه طالب شداد بالجلوس مع مناديب الأندية بصورة عادية لأنهم يمثلونها.
وأوضح قريش أنّ موقف ناديه معروف تجاه الأزمّة، وأنّهم مع قرار الأندية أيًا كان.
وكانت أندية الممتاز قد أعلنت مقاطعتها لأية بطولات ينظمّها اتحاد الكرة للظروف التي تمرّ بها البلاد حاليًا.
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