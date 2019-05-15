عاجل : تجمع المهنيين يناشد جميع الثوار بالعودة إلى منطقة الاعتصام بمحيط القيادة وعدم الاستجابة للعنف

ناشد تجمع المهنيين السودانيين عبر صفحته الرسمية يوم الأربعاء جميع الثوار بالعودة إلى منطقة الاعتصام الأولى بمحيط القيادة والتراجع عن التمدد الذي تم مؤخرا.

وقال التجمع ” نناشد جميع الثوار بالالتزام بمنطقة الاعتصام المحددة منذ 6 أبريل 2019 وعدم الاستجابة للاستفزازات المقصودة لجرنا لدائرة العنف، سلمية مقاومتنا كانت وستظل الرادع لكل المحاولات للالتفاف على مكتسبات ثورتنا وشعبنا”

Advertisements

واتهم التجمع قوات تتبع للدعم السريع باستخدام الرصاص الحي والهراوات والسياط للاعتداء على الثوار ، مما أدى لوقوع 9 إصابات وسط المواطنين.

محذراً من استمرار هذه الاعتداءات والتي تشكل امتداد لممارسات أجهزة أمن النظام الساقط ومليشياته، كما نحمل المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءات السافرة، وفشله في لجم ووقف هذه القوات التابعة له، والتي ربما تقود لتكرار سيناريو مجزرة 13 مايو 2019 وسفك مزيد من الدماء السودانية الغالية.

وفي الأثناء تشهد المفاوضات مابين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تقدما كبير والوصول إلى اتفاق على عدة نقاط مهمة كانت مكان خلاف، ويرجح أن يكتمل الحل النهائي بعد ساعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)