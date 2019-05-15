سلفاكير يحذر من أي محاولات عنيفة للاستيلاء على السلطة

التاريخ: 15-مايو-2019
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حذر رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، يوم الأربعاء، من أن أي محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد بالقوة ستواجه بمقاومة عنيفة”، عندما قال “سنواجه أي محاولات عنيفة للاستيلاء على السلطة من الشعب بمقاومة عنيفة، وستؤدي إلى دائرة عنف لا تتوقف”.
وقال كير في مؤتمر صحافي بحسب الشروق – “الطريق إلى الاستقرار في جنوب السودان هو من خلال الديمقراطية والانتخابات الديمقراطية، وهذا ما حاربنا من أجله ولن نتنازل عنه”.
ومنذ الأسبوع الماضي تم تعزيز الإجراءات الأمنية في شوارع جوبا، إلا أن مسؤولين قالوا إن ذلك غير مرتبط بالاحتجاجات، ولكنه استعداد لعطلة رسمية الخميس احتفاءً بمن حملوا السلاح للقتال من أجل الاستقلال عن السودان، الأمر الذي تحقق في 2011.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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