إعفاء مساعد الأمين العام لحكومة جنوب كردفان

أصدر والي ولاية جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل اليوم الأربعاء قراراً بإعفاء مساعد الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ كمال الدين أحمد رحمة. كما أصدر قراراً آخر بإعفاء مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد مضوي عبد الرحيم.

وتعيين الدكتور سيف الدين الحسن زكريا، مديراً عاماً لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية. ووجه بحسب سونا – الأمانة العامه لحكومة الولاية والجهات ذات الصلة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع القرارات موضع التنفيذ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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