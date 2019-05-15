“علماء السودان” تحذر من عاقبة تحميل مسؤولية أحداث ساحة الاعتصام لمجهولين

التاريخ: 15-مايو-2019
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دعت هيئة علماء السودان الجهات والسلطات القائمة، إلى تحمل مسؤوليتها كاملة لمعاقبة المعتدين، في أحداث ساحة الاعتصام التي أودت بحياة 5 أشخاص، وحذرت من عاقبة نسب الجرائم التي وقعت إلى جهة مجهولة، وشددت على توقيف مرتكبي الجرم ومعاقبتهم بما يستحقون.
ورأت الهيئة في بيان يوم الأربعاء،بحسب شبكة الشروق – أن نسبة الجرائم التي وقعت إلى جهة مجهولة مع القدرة على تحديد مرتكبيها يفتح الباب على شرور وفتن لن تنتهي، إلا بالتعامل بالصدق والشفافية واحترام سيادة القانون.
وقال البيان الذي ترحمت فيه الهيئة على الشهداء، إن حفظ كرامة الإنسان وتحريم الاعتداء عليه في دينه ونفسه وعقله وماله وعرضه، تجتمع فيه جميع مقاصد الشريعة الإسلامية والتي أمرنا بإقامتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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