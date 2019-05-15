قوى التغيير تحمل المجلس العسكري المسؤولية كاملة عن أحداث شارع الجمهورية

حملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري المسؤولية الكاملة للإعتداءات التى تعرض لها المعتصمون مساء يوم الأربعاء بمنطقة محيط الاعتصام بالقيادة العامة وشارع الجمهورية والتى أدت لاصابة “9” أشخاص .

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وانتقدت قوى التغيير بحسب بيان على صفحة تجمع المهنيين بالفيس بوك – استخدام قوات الدعم السريع للرصاص الحي في مواجهة المعتصمين ، محذرين من استمرار الاعتداءات التى وصفوها بأنها امتداد لممارسات النظام السابق .

وناشد التجمع الثوار الالتزام بمنطقة الإعتصام المحددة من 6 – أبريل 2019م وعدم الإستجابة للإستفزازات التى ترمي لجر الثورة للعنف ، داعياً إلى المحافظة على السلمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)