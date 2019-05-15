قوى التغيير تحمل المجلس العسكري المسؤولية كاملة عن أحداث شارع الجمهورية

التاريخ: 15-مايو-2019
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حملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري المسؤولية الكاملة للإعتداءات التى تعرض لها المعتصمون مساء يوم الأربعاء بمنطقة محيط الاعتصام بالقيادة العامة وشارع الجمهورية والتى أدت لاصابة “9” أشخاص .
وانتقدت قوى التغيير بحسب بيان على صفحة تجمع المهنيين بالفيس بوك – استخدام قوات الدعم السريع للرصاص الحي في مواجهة المعتصمين ، محذرين من استمرار الاعتداءات التى وصفوها بأنها امتداد لممارسات النظام السابق .
وناشد التجمع الثوار الالتزام بمنطقة الإعتصام المحددة من 6 – أبريل 2019م وعدم الإستجابة للإستفزازات التى ترمي لجر الثورة للعنف ، داعياً إلى المحافظة على السلمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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