اتهام عبد الرحيم والخضر ببيع أراضٍ قيمتها (850) مليار جنيه

التاريخ: 15-مايو-2019 فى : أخبار 82 مشاهدة Advertisements دفع ملاك أراضي الحماداب بشكوى وطلب تحقيق مع القياديين في النظام البائد عبد الرحيم محمد حسين وعبد الرحمن الخضر. وبحسب صحيفة (الإنتباهة) ، فإن القياديين متورطان في بيع أراضي الحماداب (المدرعات الشجرة) التي تقدر قيمتها بأكثر من (850) مليار جنيه، وتحويل المبلغ لمنفعتهما الشخصية. وطالبت العريضة كلاً من المجلس العسكري ولجنة تحقيقات الفساد بالنيابة العامة، بتكوين لجنة مشتركة من قيادات الجيش والمتضررين من الحماداب للمعالجة أو التحكيم، بجانب وقف إجراءات بسجلات الأراضي، مع وقف استخراج شهادات البحث إلى حين اكتمال التحقيق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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