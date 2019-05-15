استئناف الدراسة بجامعة الفاشر عقب عيد الفطر

استمع والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، إلى تنوير من قبل مدير جامعة الفاشر حول الترتيبات التي تقوم بها إدارة الجامعة حالياً لاستئناف الدراسة بجميع الكليات عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكد والي الولاية اهتمام حكومته بالتعليم العالي، مشيراً إلى أهمية المحافظة على استقرار الدراسة بجميع الجامعات بالولاية، كما أعلن اللواء خوجلي دعمه ورعايته لمشروعات البنى التحتية بالجامعة، معلناً عن تبرع حكومته بسفلتة ثلاثة كيلومترات لإكمال الطرق الداخلية بداخل الجامعة.

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وأكد مدير جامعة الفاشر أ.د. طاهر بشارة،بحسب الشروق – تهيئة البيئة الجامعية الملائمة للطلاب حتى يتمكنوا من استئناف الدراسة في أجواء صحية ومعافاة، مضيفاً أن توقف الدراسة بالجامعة خلال الفترة الماضية قد أحدث أثراً سالباً في الجوانب الأكاديمية، مما قد يؤدي إلى تراكم الدفعات وتعطيل النشاط بالجامعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)