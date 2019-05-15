توقيف سيدة أرهبت جارتها بفأس

التاريخ: 15-مايو-2019 فى : حوادث 36 مشاهدة Advertisements قالت الشاكية بمحكمة جنايات المدينة برئاسة القاضي أبوبكر موسى، إن المتهمة وهي جارتها في الحي قامت بتهديدها بواسطة فأس ولولا تدخل الجيران لقامت بقتلها كما أساءت إليها بألفاظ نابية وسبت لها العقيدة ووصفتها بابنة السفاح ولذلك تطلب من المحكمة أن تستكتبها تعهداً وعند استجواب المحكمة للمتهمة التي نفت صحة أقوال الشاكية وأضافت بأن الشاكية أيضاً جارتها في مكان العمل بالسوق حيث قامت باستقطاب زبائنها في المطعم وعندما تحدثت إليها قامت بالإساءة إليها ولديها شهود تعضد صحة أقوالها. ووجهت النيابة بحسب صحيفة التيار – تهمة للمتهمة تتعلق بالسباب والإرهاب وحددت جلسة أخرى لسماع شهود. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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