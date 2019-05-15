نجوم السينما يخطفون الأنظار بـ"خفة الظل" أمام الكاميرات في كان السينمائي

في يومه الثاني، كانت خفة الظل سمة تجمع بين نجوم وصناع السينما المشاركين في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته رقم 72.
وظهر ذلك على السجادة الحمراء، وخلال جلسات التصوير الرسمية "فوتو كول" من فنانين مثل بيل موراي، وسيلينا جوميز وغيرهم.
وتشهد الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلان ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "، وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.
وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".
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