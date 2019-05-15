تعرف على أخطر 6 طيور في العالم

هناك 6 طيور في العالم هي الأكثر تهديداً على البشر وسنقوم بعرض أسماء الطيور بشكل تسلسلي من حيث الأشد خطورة.

طائر كاسوري أو شبنم

الكاسوري بالإنجلينزية ( Cassowary) هو طائر ضخم لا يمكنه الطيران في حين يجيد القفز حتى 5 متراً في الهواء. وهو ثاني أطول الطيور بعد النعامة وثالث أكبر الطيور وزناً. يمتلك الشبنم قدمان سميكتان ولكل قدم إصبعين في مقدمتهما مخلب ما يمكن ان يشبه الخنجر. غالباً لا يتصف بالعدائية لكن مثل غيره من الكائنات سيكون في محل الدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة أو الإستفزاز من بني البشر أو حتى ضربه. فهو يستخدم أقدامه للركل ويمكن إحداث إصابات بليغة بالضحية أو حتى الموت كما يمكن للكاسوي القفز على الضحية عند سقوطه أرضاً وقت الهجوم.

النعامة

النعام هي من أكبر الطيور وعاجزة عن الطيران ويمكن أن تزن 150 كليوجرام. منشأها في قارة أفريقيا وتعيش في السافانا والصحاري. وتعد رجلي النعامة هي سلاحها الرئيسي، ولديها سرعة قصوى تبلغ 50 كيلومترا في الساعة، النعام ثنائي الإصبع مع مخلب يصل الى 4 بوصات، وركلة واحدة منها كفيلة بقتل إنساناً، وتستخدمه ساقيها القويتين اذا لزم في مواجهة الحيوانات المفترسة في سعيها للهروب ويمكن ان تتغلب على الأسود والفهود، لذا كن حذراً وأنت تقترب من النعام ولا تقم بإستفزازها ولا تعطها ظهرك وانت بجوارها!.

نسر أبو ذقن

تشتهر بغاراتها على بني البشر لسرقة قطع الطعام في المدن المزدحمة، واذا واجهت تهديد تطلق إنذاراً فيسمعها نوارس الرنجنة البالغين ليشكلوا مجموعة هجومية. لذا تجنب إستفزازهم فهم يمتلكون مناقير حادة يستهدفون بها الرأس.

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نسر أبو ذقن

نسر أبو ذقن، كاسر العظام، ويسمى النسر الملتحي وهو طائر ينتمي الى النسور، ويتميز بشعر كثيف يغطي قمة رأس إلى عنقه. كما لديه شعر أسفل منقاره ما يشبه اللحية. عند تشريعه كلا جناحيه فإنه يصل طولها الى 3 أمتار. ويعيش في الجبال المرتفعة في آسيا وشرق أفريقيا. ويتغذى على الجيف والعظام. ويقوم بإسقاط العظام ذات الحجم الكبير من الأعلى على صخور صلبة في محاولة تكسيرها من أجل ان يتغذى على نخاع العظم. كما يقوم بذات الفعل لفرائسه مثل السلحفاة على سبيل المثال ما يشكل خطراً في حال أخطأ الهدف من أن تسقط على رأس أحدهم.

البومة المخططة

تعيش في الغابات الكبيرة ومنتشرة في أمريكا الشمالية. وتتميز برؤس مدورة وريشها يشكله بالأساس اللونين البني والأبيض ويبلغ طول جناحيها 43 بوصة . وهي بعكس الطيور لا تهاجر. تتخذ من الليل وقتاً لصيد فرائسها والتي تتغذى على الثديات الصغيرة بشكل رئيسي. وهذا النوع من البوم المحظور يشكل خطراً على الإنسان بحيث عندما تخطط للهجوم لا يمكن سماع ضوضاء خفقان أجنحتها، وتستهدف الرأس بمخالب حادة.

طائر الغواص

الغواص ينتمي الى مجموعة البط، ويشكل اللون الأسود رأسه ورقبته مع عينان حمراء تساعده على الرؤية اثناء الغوص والذي بإمكانه الغوص بعمق 5 أمتار أسفل الماء مع البقاء حتى 3 دقائق لكل غطسة. وتكمن خطورته في منقاره الحاد في مهاجمة المفترسين أو عند الدفاع عن صغاره والذي يعرف بسرعة الحركة خلال الهجمات في محاولة إضعاف المهاجمين.