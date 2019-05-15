مكالمات «الواتساب» بدون إنترنت … قريبًا !

«ديودات موجنزي»، طالب رواندي، يتابع دراسته في تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالمركز متعدد التقنيات في رواندا، يبلغ من العمر 26 عامًا، اكتشف طريقة لإجراء المكالمات عبر واتساب بدون وجود اتصال بالإنترنت، على الرغم من ضرورة وجود انترنت لاستخدام تقنية الاتصال سواء كانت محلية أو دولية، إلا أنه تمكن من اختراع نموذج سوف يمكن مستخدمي تطبيق واتساب بالتواصل دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الانترنت .

وكان «موجنزي»، قد صرح للبوابة الإعلامية المحلية (New Times)، أنه نظرًا للتكلفة المرتفعة للانترنت، ولا سيما في دول أفريقيا، فقد دفعه ذلك إلى البحث عن طريقة لإجراء مكالمات «الواتساب» بدون أن يتحمل من يجري تلك المكالمات كل هذه التكلفة، مشيرًا إلى أن فكرته قد أستوحاها من كتب عن الحواسب المحمولة وكتب الفيزياء، مدعمًا بإرادة وعزيمة قوية للبحث عن اليات لتحقيق فكرته .

وعن فكرة التقنية التي ابتكرها «موجنزي»، أوضح أن أساسها الفيزياء البصرية وتقنيات الاتصالات الذكية المتنقلة ومبادئ الشبكات، وهو نظام يتيح لمستخدمي “واتساب”، بالاتصال مباشرة بأرقام الهواتف المتحركة، بما يعني أن تلك التقنية لا تقتصر على الاتصال بالواتساب مع واتساب، إلا أن سلبيته الوحيدة أنه لا يسمح بإجراء الاتصالات الجماعية، مؤكدًا أنه يبحث مع السفارة الأميركية في اليات تطبيق ذلك الاختراع وهو ما يعني أنه قد تدخل إلى حيز التنفيذ بمجرد الموافقة عليها .

من ناحية أخرى فقد أصدر تطبيق واتساب تحديثا جديدا مرتقبا، يتيح للمستخدمين إرسائل الرسائل، حتى إن لم يكن هناك اتصال بالإنترنت، واتاحى التحديث الذي يحمل إصدار “WhatsApp v2.17.1″، وهو الان متاح حاليا لمستخدمي نظام “أي أو إس”، إلا ان اتاحته للهواتف ذات نظام الأندرويد، فسوف يظهر في وقت لاحق وقد يكون قريبًا، وفق ما نقل موقع “مترو”.

مميزات الواتساب :

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يتمتع مستخدمي تطبيق التراسل واتساب بعدد من المميزات منها :

سهولة الاستخدام.

توفير مكالمات صوتية مجانية.

توفير مكالمات الفيديو. عدم وجود أي إعلانات تجارية على شاشة العرض.

السماح بإرسال ملفات بحجم يصل إلى 100 ميجابايت