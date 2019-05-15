عاجل .. أنباء عن إطلاق نار بشارع الجمهورية في مواجهة المعتصمين

أنباء عن تجدد عمليات إطلاق نار على المعتصمين بشارع الجمهورية وبحسب شهود عيان فإن هنالك إصابات لبعض المعتصمين. ولم يتثن بعد مصدر إطلاق الرصاص. تفاصيل أوفى لاحقاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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