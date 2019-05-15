السلطات تطلق سراح (67) نزيلاً بغرب كردفان

أكد والي ولاية غرب كردفان قائد الفرقة 22 مشاة اللواء الركن عبدالله أحمد عبدالله اهتمامه بسجن الفولة وتحسين البيئة الصحية والسكنية للنزلاء.

جاء ذلك لدى مخاطبته يوم الأربعاء برنامج إطلاق سراح العديد من نزلاء السجون الذي أقامه ديوان الزكاة بالولاية والذي شمل إطلاق سراح سبعة وستين نزيلاً من كافة سجون الولاية، و تدشين ورش الحدادة والكهرباء وميكانيكا السيارات وماكينات الخياطة لنزلاء سجن الفولة.

وقال الوالي إن السجن يعتبر نقطة انطلاقة لحياة جديدة وفرصة لمراجعة النفس والتفكير في المستقبل.

Advertisements

ودعا النزلاء للاستفادة من الوقت في تعلم الحرف للخروج إلى الحياة العامة بصنعة تفيد المجتمع والأسر في سبل كسب العيش الحلال، معلناً عن دعمه المادي للسجن ومراجعة كافة المطالب التي تقدمت بها إدارته.

من جهته قال بشير محمد عمر أمين ديوان الزكاة بالولاية إن إدارته درجت على اطلاق سراح النزلاء الغارمين سنوياً، مشيراً إلى أن تكلفة إطلاق سراح النزلاء لهذا العام بلغت 1,764,730 جنيها، مشيداً بتعاون إدارة السجن مع الزكاة كما أثنى على دور لجنة الغارمين بالجهاز القضائي التي عملت على اختيار المستهدفين بالبرنامج بعناية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)