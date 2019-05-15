التاريخ: 15-مايو-2019
26 مشاهدة
أعربت حركة العدل والمساواة جناح الوحدة الوطنية عن أسفها للأحداث التي جرت مساء أمس بساحة الاعتصام بالقيادة العامة التي راح ضحيتها نفير كريم من أبناء الوطن الواحد.
وحذر أمين أمانة العلاقات الخارجية والاتصال بالحركة العقيد حسن عبدالله مبروك في تصريح بحسب (سونا) من ما اسماها بخيوط العنكبوت التي تسعى لإحداث الفتة والتفرقة بين القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية الاخرى من جانب وبين المعتصمين بساحة القوات المسلحة من جانب آخر، داعيا إلى أخذ الحيطة واليقظة وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن وسلامة الوطن والمواطن.
وترحم مبروك على شهداء من القوات المسلحة والثورة الذين قدموا ارواحهم فداءً للحرية والديمقراطية، معلناً عن دعم ومساندة حركتهم للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع حماية لأمن وسلامة البلاد ، ودعا جميع حاملي السلاح للانضمام لركب السلام والعودة إلى أحضان الوطن من أجل بناء وتعمير السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر العدل والمساواة تأسف لأحداث ساحة الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.