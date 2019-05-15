عاجل.. إصابات جراء إطلاق نار في محيط الاعتصام وسط الخرطوم

أفادت "العربية عاجل" في بنأ عاجل لها، عن وقوع إصابات عديدة جراء إطلاق نار في محيط الاعتصام وسط الخرطوم.

وقالت العربية حسبا أفادر مراسهنا نقلا عن مصادر طبية: أن 7 مواطنين أصيبو خلال محاولة قوة من الجيش السوداني إزالة متاريس أقامها معتصمون في شارعي الجمهورية والنيل.