ازمة مياه نيالا تطيح بالمدير العام لهيئة المياه

أصدر والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد قراراً أعفى بموجبه المدير العام لهيئة مياه الشرب بالولاية إدريس دبكة من منصبه، وعين الوالي المهندس بشير مختار أحمد بدلاً عنه. وجاء قرار اعفاء مدير مياه الشرب بالولاية بعد ان شهدت مدينة نيالا عاصمة الولاية تردي مريع في خدمات المياه

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