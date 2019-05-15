أخبار لا تفوتك| تواصل المفاوضات.. وقرار بشأن الدراسة (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



ترتيبات لاستئناف الدراسة بجامعة الفاشر عقب عطلة عيد الفطر المبارك

كشفت حكومة شمال دارفور عن ترتيبات تجريها هذه الأيام لاستئناف الدراسة بجامعة الفاشر عقب عطلة عيد الفطر المبارك وذلك بناءأ على توجيهات تلقتها حكومة الولاية من المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم.

وبحث والي الولاية المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي لدى لقائه ظهر اليوم بمكتبة نائب مدير الجامعة البروفيسور طاهر بشارة تناول اللقاء الترتيبات الجارية لاستئناف الدراسة بجميع الكليات عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

وأعلن الوالي في تصريحات صحفية عن إلتزامه الكامل بتوفير كافة المعينات التى تسهم في افتتاح الجامعة فيما قال نائب مدير الجامعة أن إيقاف الدراسة كان له اثر سلبي عميق على الطلاب في الجوانب الأكاديمية.

مقتل أحد مصابي أحداث الإثنين باعتصام القيادة

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل أحد مصابي أحداث الإثنين، باعتصام القيادة متأثراً بجراحه.

ترشيح سيدة لعضوية المجلس السيادى بالسودان

قال عضو فى وفد قوى الحرية والتغيير السودانية فى المفاوضات مع المجلس العسكرى، بأن الطرفين توصلا لاتفاق بإنشاء مجلس للأمن يرأسه رئيس المجلس السيادى وترشيح امرأة لعضوية المجلس الأخير.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن القيادى فى قوى الحرية والتغيير، صديق يوسف، تأكيده أن المفاوضات قطعت شوطاً كبيرا وتعد اختراقا كبيراً، وستختتم اليوم بإعلان أسماء رئيس المجلس السيادي، وأعضاء المجلس العشرة.

وحسب يوسف الذى يمثل الحزب الشيوعي، فإن السلطة المقبلة ستقوم بوضع قانون يحدد صلاحيات ومهام مجلس الأمن. وأشار إلى أن وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية، سيكونون أعضاء فى مجلس الأمن الجديد.

كما أشار أيضاً إلى أنه سيتم اختيار امرأة لعضوية المجلس السيادى إلى جانب 6 أعضاء يمثلون أقاليم السودان، وثلاثة أعضاء يمثلون القوات المسلحة.

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وأكد يوسف أن قوى الحرية والتغيير وحدها هى التى ستقوم بتشكيل الحكومة الانتقالية، لكنه أوضح أنهم لا يزالون يتفاوضون من أجل التوصل إلى صيغة بخصوص تشكيلة المجلس التشريعي.

وكان المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير قد أعلنا الليلة الماضية التوصل إلى اتفاق أبرز نقاطه مرحلة انتقالية من 3 سنوات، وتشكيل هياكل حكم ثلاثة وهى المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.

المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات يواصلون حوارهم في السودان

عرضت قناة الآن مقطع فيديو من السودان يوضح اجتماع المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات لمواصلة حوارهم في السودان.

وقالت مذيعة القناة إن المجلس العسكري يسعى لتحقيق تقدم جديد بعد الاتفاق على وضع فترة انتقالية من ثلاث سنوات يتم بعدها تسليم السلطة بشكل كامل إلى مسؤولين مدنيين منتخبين.

وأكدت القناة أنه جرى الاتفاق مع مجموعة الحرية والتغيير وسيتم إتمام الاتفاق خلال 24 ساعة.

فوضى تعم شوارع السودان بعد إعلان فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني عن بدء فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، الأمر الذي سبب فوضى بالشوارع، حيث يريد الجنرالات أن تكون الفترة بقيادة الجيش، بينما يصر المحتجون على أن يقودها مدنيون.

ومن المتوقع أن تكرس الأشهر الستة الأولى من المرحلة الانتقالية للتوصل إلى اتفاقات سلام مع المتمردين في مناطق الحرب بما في ذلك دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بحسب ما ذكر موقع "capital news".

قلل المتمردين من دور المجلس الحاكم المقترح وأصروا على أن يكون للبلاد حكومة قوية، وأن تكون كل السلطات في يد مجلس الوزراء الذي سيشكله تحالف الحرية والتغيير، وأن تكون فقط وزارة الدفاع والداخلية مع الجيش، كما طالبوا بأن تكون غالبية أعضاء المجلس السيادي أن يكونوا مدنيين.

ومن جانبه دعت الولايات المتحدة باستمرار المجلس العسكري إلى نقل السلطة إلى المدنيين في حين ألقى حلفاء السوادن العرب منهما المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر بثقلهم وراء الجنرالات.