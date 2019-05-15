غرب دارفور : اكتمال الترتيبات لخروج اليوناميد

حث اللواء الركن عبدالخالق بدوي محمود والي غرب دارفور المكلف مع جيت قرون مدير البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي اليوناميد القطاع الغربي بالإنابة بحث كيفية استلام مقر البعثة في مدينة الجنينة خلال اليومين القادمين نظراً لانقضاء الوقت المحدد لبقاء البعثة في الولاية كما تطرق اللقاء الى المسائل المتعلقة بالمعدات والاليات الخاصة بالبعثة والتي تم منحها لحكومة السودان بموجب الاتفاقية المشتركة بين الطرفين اضافة الى كيفية تأمين مسار الخروج من الجنينة الي زالنجي ونقل بعض المعدات والاليات العسكرية التابعة لعدد من البعثات المشاركة في قوات حفظ السلام الى الفاشر او بورتسودان ووجه والي غرب دارفور المكلف ووجه والي غرب دارفور المكلف السلطات الرسمية في الولاية واللجنة المشكلة لإستلام مقر البعثة للعمل بالتنسيق المحكم لتأمين الموقع

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