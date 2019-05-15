اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

غرب دارفور : اكتمال الترتيبات لخروج اليوناميد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حث اللواء الركن عبدالخالق بدوي محمود والي غرب دارفور المكلف مع جيت قرون مدير البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي اليوناميد القطاع الغربي بالإنابة بحث كيفية استلام مقر البعثة في مدينة الجنينة خلال اليومين القادمين نظراً لانقضاء الوقت المحدد لبقاء البعثة في الولاية كما تطرق اللقاء الى المسائل المتعلقة بالمعدات والاليات الخاصة بالبعثة والتي تم منحها لحكومة السودان بموجب الاتفاقية المشتركة بين الطرفين اضافة الى كيفية تأمين مسار الخروج من الجنينة الي زالنجي ونقل بعض المعدات والاليات العسكرية التابعة لعدد من البعثات المشاركة في قوات حفظ السلام الى الفاشر او بورتسودان ووجه والي غرب دارفور المكلف ووجه والي غرب دارفور المكلف السلطات الرسمية في الولاية واللجنة المشكلة لإستلام مقر البعثة للعمل بالتنسيق المحكم لتأمين الموقع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرب دارفور : اكتمال الترتيبات لخروج اليوناميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا