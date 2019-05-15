واشنطن ترحّب بتشكيل لجنة لتقصي حقائق الهجوم على معتصمي الخرطوم

جاء ذلك في تصريحات أدلى القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، لدى زيارته جرحى الهجوم بمستشفى "فضيل" بالخرطوم.
وفجر الأربعاء، اتفق المجلس العسكري السوداني و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، على كامل هياكل المجلس السيادي ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي وصلاحيتهم.
والإثنين، قُتل 6 أشخاص جراء إطلاق نار شهده محيط الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.
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