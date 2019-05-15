أعلنت هيئة محامي دارفور رفضها بشدة الإفادات المنسوبة لقيادات المجلس العسكري السوداني بأن الإفراج عن الأسرى سيبحث ضمن السلام, وقال بيان الهيئة الإثنين إن إعتبار الأسرى بأنهم أسرى النظام البائد وتستغرب الهيئة للتقاعس فى الإفراج الفوري عنهم بحجج أن الإفراج سينظر ضمن ملف السلام.

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كانت هذه تفاصيل خبر هيئة محامي دارفور : الأحزاب غير مستعدة للعمل السياسي المنظم في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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