مقتل 29 جنديا فى النيجر وفقد آخرين فى كمين على حدود مالى

قالت وكالة "رويترز" أن29 جنديا فى النيجر قتلوا فى هجوم مسلح بعد كمين أعده مسلحون، وفقد آخرين على حدود مالى . وذكرت صحيفة مالي اكتيالينتي على موقعها الالكنتروني مساء الاثنين أن القتلى غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن ، ويجري الحديث عن عدد كبير من الجرحى ، وتبعد القرية مسرح الجريمة ثلاثمائة وخمسون كلم من العاصمة المالية باماكو.

فيما لقي اثنى عشر شخصا مصرعهم، منذ يومين إثر هجوم مسلح شنه مسلحون مجهولون على قرية هيرماكتو وسط مالي التي تقطنها أغلبية فلانية.

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