أكدت حكومة ولاية جنوب دارفور سعيها لحل مشكلة شح السيولة، فى وقت اشارت فيه لأهمية ودور الجمعيات الزراعية فى دعم وانجاح الموسم الزراعى. وقال والى جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود عقب اللقاء الذى جمعه بعدد من مدراء البنوك بالولاية ان المساعى جارية لمعالجة شح السيولة وتوفيرها بالمصارف المختلفة مشيرا الى ان المجتمعين قدموا تنويرا شاملاً عن موقف السيولة بالبنوك واهميتها فى الايفاء بمطلوبات مشروعات التنمية لدى الشركات العاملة.

واضاف محمود ان المجهودات مستمرة لتمويل الجمعيات الزراعية من المحفظة بمؤسسة جنوب دارفور للتمويل الاصغر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنوب دارفور : مجهودات لتوفير السيولة بالبنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.