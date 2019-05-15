ملك الأردن يجرى اتصالا مع الشيخ محمد بن زايد حول تخريب السفن

حرص الملك عبد الله الثانى، ملك دولة الأردن على إجراء اتصال هاتفى مع الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، للتأكيد على تضامن الأردن، لما تعرضت له الإمارات من تخريب 4 سفن بالقرب من المياه الإقليمية للامارات.

وقالت صفحة الملك: "جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد في اتصال مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وقوف الأردن، وتضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة فى التصدى لأى محاولة تستهدف أمنها واستقرارها، وذلك بعد حادث تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات".

يذكر أن العديد من الدول العربية قد عبرت عن إدانتها،واستنكارها الشديد لما تعرضت له أربع سفن من عمليات تخريبية فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد على تضامنها مع دولة الإمارات فى مواجهة التحديات، والتصدى لكل المحاولات الرامية لزعزعة أمنها، واستقرارها، وسلامة مواطنيها.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أكدت الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية .