كشف متعاملون فى السوق الموازي عن تراجع فى أسعار الدولار اليوم الأربعاء حيث انخفض سعر البيع للدولار عبر النقد إلى 60 جنيها و70 عبر الاجراءات المصرفية.
كما انخفض سعر البيع للريال السعودى إلى 16 جنيها للبيع نقدا، فيما أحجم عدد من التجار من عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية ترقباً لما سيحدث فى سوق العملات.
وأرجع المتعاملون الانخفاض إلى اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية والتحول إلى حكومة مدنية، متوقعين مزيداً من الانخفاض في أسعار النقد الأجنبي خلال الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الاتفاق على الحكم المدني.. تراجع سعر الدولار إلى 60 جنيهاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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