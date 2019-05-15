أكد والي شمال دارفور المكلف مالك خوجلي سعي حكومته لتطوير التجارة خاصة المحلية والحدودية وتسهيل حركة الصادرات والواردات وإعادة تشغيل المصانع المحلية لاسيما المصانع التحويلية للمواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية.

وجدد في لقائه باتحاد أصحاب العمل بالولاية استمرار حكومة الولاية في تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الظواهر السالبة وخاصة فيما يتعلق بتهريب المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية.

وبحث اللقاء موقف الصناعة والتجارة بالولاية فضلاً عن سبل تطوير الصادرات والواردات، وإعادة تأهيل أعمال صغار المنتجين من المزارعين والحرفيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكومة دارفور تشدد على التصدي لتهريب السلع الغذائية الضرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.