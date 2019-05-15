وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "لقد قدمنا اقتراحا بناء، وإذا كانت الولايات المتحدة تثق في نفسها، فعليها أن تقبل الاقتراح (بشأن إنشاء مجموعة عمل)".
ووفقا لأوغلو، فإن اتخاذ القرار بشأن توافق أنظمة "إس-400" الروسية مع الطائرات الأمريكية "إف 35"، يجب أن يتخذ من قبل خبراء، مشيرا إلى ضرورة إشراك ممثلين عن حلف الناتو في مجموعة العمل.
وقد أكد مولود أوغلو في وقت سابق أن بلاده لا تعتزم تأجيل عملية شراء منظومات "إس-400" الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر أنقرة: هناك مفاوضات مع واشنطن بشأن تكوين مجموعة عمل حول "إس-400" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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