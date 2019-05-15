وصرحت المتحدثة بأن سفارة بلادها في بغداد تعمل بشكل طبيعي وبكامل موظفيها.
ويأتي هذا التصريح بعدما أمرت الولايات المتحدة، موظفيها غير الأساسيين العاملين في بعثتها الدبلوماسية في العراق، بالمغادرة، علما أن هذا الخطوة الأمريكية اتخذت بعد أن أعربت ولأكثر من مرة عن القلق إزاء تهديدات من القوات المحلية المدعومة من طهران.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في وقت سابق من اليوم تعليقها عمليات التدريب، التي تجريها القوات المسلحة الألمانية في العراق، إثر تصاعد التوتر في المنطقة، علما أن وزارة الدفاع العراقية سارعت لتكذيب الخبر مؤكدة أن القوات الألمانية مستمرة في العمل معها.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الألمانية: لن نخفض عدد موظفي سفارتنا في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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