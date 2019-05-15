ريال مدريد يخطط لخطف جوهرة ليون الجزائرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت صحيفة “ObservAlgerie” الجزائرية، أن ريال مدريد الإسباني يقترب من إتمام التعاقد مع جوهرة فرنسية جديدة، لتدعيم صفوف الفريق في المواسم المقبلة.

وأوضحت أن المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان”، يراقب اللاعب الشاب “ريان شرقي”، الجزائري الأصل، والذي يلعب ضمن صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي بفئة الشباب.

وأضافت أن إدارة ريال مدريد مستعدة لدفع قرابة 12 مليون يورو لإنهاء تلك الصفقة خاصة أن اللاعب صغير السن، وترى أنه من اللاعبين الواعدين داخل الملاعب الأوروبية.

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وأشارت إلى أن عائلة اللاعب الشاب توصلت لاتفاق مع النادي الملكي لانتقال نجلهم في أغسطس/آب القادم، أي بعدما يكمل الـ16 عاماً، حتى يكون انتقاله قانونيًا وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقدم “شرقي” موسمًا رائعًا مع ليون ونجح في خطف الأنظار، بعدما أصبح الهداف الأصغر في تاريخ بطولة أوروبا للشباب، وحينها كان عمره 15 عامًا و33 يومًا.

وترغب العديد من الأندية الأوروبية في الاستعانة بخدمات اللاعب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية، أبرزها ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني، وأياكس الهولندي.