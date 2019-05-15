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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، الثلاثاء، بعد إعلان السعودية تعرض محطتي ضخ تابعتين لشركة “أرامكو” إلى هجمات بطائرات مسيرة، قالت جماعة “الحوثي” اليمنية، المتحالفة مع إيران، إنها أطلقتها، والهجمات التخريبية التي قالت الإمارات والسعودية إنها طالت ناقلات نفط في الخليج العربي، الأحد.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي يترقب فيه السوق تقرير معهد البترول الأمريكي المتوقع أن يظهر تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 800 ألف برميل، الأسبوع الماضي، في ثاني هبوط لها على التوالي، وفقا لمحللين نقلت عنهم “رويترز”.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.01 دولار، أو 1.4%، لتبلغ عند التسوية 71.24 دولارا للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا، أو 1.2%، لتبلغ عند التسوية 61.78 دولار.
وهذا هو أعلى إغلاق لخام برنت منذ السادس من مايو/أيار، وللخام الأمريكي منذ الثامن من الشهر نفسه.
والثلاثاء، أعلن مسؤول أمريكي أن التقييم الأولي في حادثة تخريب السفن قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي يشير إلى تورط إيران في الهجوم، لكنه قال إن الأدلة المتوفرة لم تقدم حتى الآن إجابات حاسمة بشأن الهجوم.
وتنفي إيران تورطها في الأمر.
وقالت “منظمة البلدان المصدرة للبترول” (أوبك)، الثلاثاء، إن الطلب العالمي على نفطها سيزيد عما كان متوقعا هذا العام مع تباطؤ نمو إمدادات منافسين مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، مشيرة إلى سوق أشد شحا إذا أحجمت المنظمة عن زيادة الإنتاج.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هجمات أرامكو السعودية..النفط يرتفع بأكثر من 1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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