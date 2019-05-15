توقعات بإرتفاع درجات الحرارة تدريجياً بالبلاد

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أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24ساعة أن درجات الحرارة العظمى و الصغرى ارتفعت ارتفاعا طفيفا في معظم انحاء البلاد ، حيث كانت أعلى درجة حرارة ليوم أمس 45م درجة رصدت في مدينة القضاؤف وادناها صباح اليوم 20م درجة رصدت في مدينة دنقلا وتوقع التقرير أن درجات الحرارة تواصل الارتفاع التدريجي في معظم انحاء البلاد

و توقع التقرير بحس سونا – أن تسود رياح شمالية إلى شمالية غربية جافة متوسطة السرعة في شمال و وسط وغرب البلاد وجنوبية الى جنوبية غربية رطبة خفيفة السرعة في بقية الاجزاء مع ظهور السحب المتوسطة و المنخفضة و احتمال هطول امطار خفيفة و متفرقة في تلك المناطق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)