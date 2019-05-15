القائم بالأعمال الأمريكي يزور جرحى أحداث الاعتصام

زيارة مفاجئة للقائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم ستيفن كوتسيس لمستشفى فضيل وقف خلالها على الأوضاع الصحية لجرحى ومصابي أحداث اعتصام القيادة العامة التي خلفت العشرات من المصابين والقتلى.

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وفي تصريح خاص بحسب صحيفة (التيار) أثنى كوتسيس على مواقف مستشفيات رويال كير، فضيل والمعلم التي قامت بمعالجة المصابين مجاناً الذين ضحوا بحياتهم من أجل سودان جديد، وتابع:” القصص التي سمعتها مباشرة من الجرحى حقيقية وواضحة”.

وطاف القائم بالأعمال على غرف (6) من الجرحى في مستشفى فضيل ووقف على حجم إصابتهم ودرجة حالتهم الطبية وتبادل معهم الصور التذكارية. من جهته قال المدير الطبي للمستشفى الدكتور خالد فضيل إنهم استقبلوا نحو (100) حالة في الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن عدداً من الحالات المحولة تكفلت بعلاجها منظمات خيرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)