الصحة : تشكيل لجنة لتأكد من سلامة الأدوية المصرية قبل توزيعها

أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف الدكتور سليمان عبدالجبار عن وضع خطة لتوزيع المنحة المصرية من الأدوية ، بعد التأكد من صلاحيتها.

وابان عبد الجبار فى تصريح صحفى يوم الأربعاء أن حجم المنحة المصرية من الأدوية التي وصلت للبلاد مؤخرا يقدر بـ (25) طنا يحتوي على (88)صنفا من الأدوية تشمل أدوية منقذة للحياة ومستهلكات طبية مختلفة.

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وكشف عبدالجبار بحسب وكالة السودان للأنباء – عن تشكيل لجان فنية للحصر والمراجعة والتأكد من سلامة وصلاحية تلك الأدوية مشيرا إلي وضع خطة لتوزيع هذه الأدوية والمستهلكات علي المستشفيات العامة بولاية الخرطوم والمستشفيات والولايات كل حسب تخصصها حتي يتم الاستفادة منها في برنامج العلاج المجاني وتذهب الي مستحقيها من المرضي في اقسام الطوارئ والأقسام الأخري بالمستشفيات المعنية.

وقال إن التوزيع بولاية الخرطوم يشمل مستشفيات بن سينا والشعب والولادة ام درمان بجانب المستشفي السعودي ومستشفي جعفر بن عوف للاطفال ومستشفي البلك وأمدرمان وابراهيم مالك ومستشفي بحري التعليمي علاوة علي المستشفيات العامة بالولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)